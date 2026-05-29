29 مايو 2026 . الساعة 13:53 بتوقيت القدس
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وباحاته

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك وباحاته، رغم القيود الإسرائيلية التي يفرضها الاحتلال على الوافدين لأداء الصلاة.

وتوافد المصلون لأداء الصلاة في المسجد الأقصى من بلدات الداخل المحتل، إحياءً للصلاة داخل الأقصى والرباط في باحاته، فيما دققت شرطة الاحتلال في هويات الوافدين وأرجعت بعضهم.

وأبعدت قوات الاحتلال المرابطين الحاجة نفيسة خويص ونظام أبو رموز من طريق المجاهدين أقرب نقطة للأقصى بالتزامن مع موعد صلاة الجمعة.

وتواصلت الدعوات الفلسطينية للحشد وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، في ظل تصاعد التحريض من قبل جماعات "الهيكل" المتطرفة على تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد.

وفي وقت سابق اليوم، حذّر خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، من تصاعد الأخطار التي تهدد المسجد، داعياً العرب والمسلمين إلى تحرك عاجل لحماية المقدسات الإسلامية في القدس والتصدي لمحاولات الاحتلال فرض واقع جديد داخل المسجد.

المصدر / فلسطين أون لاين
