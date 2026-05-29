الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل “حتى إشعار آخر”

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة أمام المصلين الفلسطينيين “حتى إشعار آخر”.

وقال القائم بأعمال مدير الحرم الإبراهيمي همام أبو مرخية، في بيان، إن قوات الاحتل أغلقت الحرم صباح الجمعة وحتى إشعار آخر، وأجبرت الحراس والسدنة والموظفين والمصلين على مغادرته”.

واعتبر أبو مرخية الخطوة “تعديا سافرا على حرمة الحرم الإبراهيمي، واعتداء استفزازيا على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة”.

وأضاف أن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها في محيط الحرم، وأغلقت الحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية المؤدية إليه.

