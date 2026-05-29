إدارة ترامب تسعى لإصدار ورقة نقدية تحمل صورته

تسعى إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 250 دولارا تحمل صورته، في خطوة غير مسبوقة قد تجعل منه أول شخص حيّ تظهر صورته على عملة ورقية أميركية منذ أكثر من 150 عاما، وسط انتقادات تتهمه بالسعي إلى ترسيخ حضوره في الرموز والمؤسسات الأميركية.

وجاء ذلك بحسب ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست"، التي نقلت عن موظفين حاليين وسابقين في مكتب النقش والطباعة التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أن مسؤولين سياسيين كبارا مارسوا ضغوطا متكررة لدفع المشروع قدما، بينهم أمين الخزانة براندون بيتش وكبير مستشاريه مايك براون.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن مشروع قانون معروض حاليا على مجلسي النواب والشيوخ يهدف إلى تعديل القواعد المعمول بها، بما يسمح بوضع صورة شخص حي على الأوراق النقدية، مضيفا أن "دونالد جاي ترامب" قد يظهر على ورقة نقدية من فئة 250 دولارا إذا أُقر القانون.

وأضاف بيسنت: "لا أعتقد أن هناك أي شيء غير مرغوب فيه في وجود رئيس الولايات المتحدة، الشخص الذي هو رئيس الولايات المتحدة، على الورقة النقدية التي ستصدر في الذكرى الـ250 للاستقلال"، مؤكدا في الوقت ذاته أن وزارة الخزانة بدأت الاستعدادات اللازمة للمشروع، لكنها "ستلتزم القانون".

وبحسب الصحيفة، فإن المشروع يندرج ضمن سلسلة مبادرات تسعى من خلالها إدارة ترامب إلى ترك بصمتها على معالم ورموز أميركية مختلفة، الأمر الذي أثار اتهامات من منتقديه بالسعي إلى تكريس "عبادة الشخصية".

ونقلت الصحيفة عن الرسام البريطاني، إيان ألكسندر، أن ترامب وافق على تصاميم أولية تتضمن ألوان العلم الأميركي وشعارا خاصا بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، والمقررة العام المقبل.

ويحظر القانون الأميركي وضع صورة شخص حي على الأوراق النقدية منذ عام 1866، بعد حادثة ظهور موظف في وزارة الخزانة على ورقة نقدية من فئة خمسة سنتات، وهو ما دفع السلطات إلى اعتماد هذا القيد بشكل دائم.

وكان مشروع قانون يتيح تنفيذ هذه الخطوة قد قُدم إلى الكونغرس عام 2025 ضمن التحضيرات لاحتفالات الذكرى الـ250 للاستقلال، إلا أنه لم يحصل حتى الآن على المصادقة اللازمة.

وأكد متحدث باسم وزارة الخزانة لـ"واشنطن بوست" أن مكتب الطباعة يجري "التحضيرات وعمليات التدقيق اللازمة"، فيما أشارت الصحيفة إلى أن مديرة مكتب النقش والطباعة، باتريشيا سليمان، كانت قد أبدت تحفظات قانونية على المشروع، معتبرة أن تنفيذه قد يستغرق سنوات.

وأضافت أن سليمان قاومت الضغوط الرامية إلى المضي في الخطة، قبل أن تُقال من منصبها في نهاية نيسان/ أبريل الماضي، فيما كانت قد وافقت في آذار/ مارس على إدراج توقيع ترامب على الإصدارات المستقبلية من فئة 100 دولار، في خطوة وصفتها الصحيفة بأنها سابقة لرئيس أميركي خلال وجوده في المنصب.

ومنذ عام 1861، اقتصر ظهور التواقيع على الأوراق النقدية الأميركية على وزير الخزانة وأمين الخزانة، من دون أن تحمل أي منها توقيع الرئيس الأميركي.

المصدر / وكالات