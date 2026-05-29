4 شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة

استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين في منطقة ساحة الشوا شرقي مدينة غزة، مساء الجمعة، ما يرفع عدد شهداء اليوم إلى 4 ضمن خروقات إسرائيلية متصاعدة لاتفاق وقف إطلاق النار بإشراف الإدارة الأمريكية ورعاية الوسطاء: مصر وقطر وتركيا.

وأفادت مصادر محلية بأن غارة إسرائيلية استهدفت نقطة للشرطة قرب منطقة المسلخ بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

وعرف من بين الشهداء الشرطي حسام مازن شُراب، ومحمد أسامة الددا، فيما لم تعرف هوية الشهيد الثالث بعد.

وفي خان يونس أيضًا، أصيب عدد من المواطنين جراء قصف استهدف أرضًا في محيط دفيئات زراعية وبركس المواطن حابس الأسطل في منطقة مواصي القرارة شمال غربي المدينة، حيث نقلت إصابة إلى مجمع ناصر الطبي، فيما لحقت أضرار مادية كبيرة بالمكان.

وأضافت المصادر أن المنطقة شهدت غارات جوية إسرائيلية متتالية، بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال شرقي مدينة خان يونس، ما تسبب بمزيد من الدمار في المناطق المستهدفة.

وفي مدينة غزة، استهدفت غارة إسرائيلية شقة سكنية في منطقة اليرموك وسط المدينة، ما أدى إلى وقوع 5 إصابات وإحداث دمار واسع في المكان.

وفي دير البلح وسط القطاع، استهدفت غارة إسرائيلية محيط مستشفى شهداء الأقصى شمالي المدينة، ما أدى إلى تدمير منزل بعد إخلائه من سكانه في حارة أبو منسي، إضافة إلى أضرار كبيرة في منزل وأرض المواطن طلال أبو منسي.

كما استهدفت غارة أخرى أرضًا زراعية في محيط مستشفى شهداء الأقصى، ما تسبب بأضرار إضافية في المنطقة.

وتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قيام جيش الاحتلال بنسف مبانٍ سكنية شرقي مدينة غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في آخر احضائية لها، ارتفاع إجمالي حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 922 شهيدًا، إلى جانب 2786 إصابة، إضافة إلى انتشال 781 جثمانًا من مناطق مختلفة في القطاع.

وبحسب الإحصائية التراكمية لوزارة الصحة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 72 ألفًا و819 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 172 ألفًا و894 مصابًا.

