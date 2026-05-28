الذهب يهوي لأدنى مستوى في شهرين مع تصاعد التوترات في المنطقة

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في شهرين الخميس إذ دفعت هجمات أمريكية جديدة على إيران أسعار النفط للارتفاع مما أثار مخاوف بشأن زيادة ‌التضخم وألقى ذلك بظلاله على توقعات أسعار الفائدة.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.6% بالمئة إلى 4380.62 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ 26 آذار/ مارس. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم حزيران/ يونيو 1.6 بالمئة إلى 4377.10 دولار. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوع مما زاد من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال مات سيمبسون المحلل البارز لدى ستون إكس “لا تزال الاضطرابات الجيوسياسية متصاعدة، وتلقينا الكثير من الإنذارات الكاذبة بشأن مفاوضات اتفاق السلام. لذا أعتقد أن الإقبال على الدولار سيظل مستمرا وهذا يعني أن الذهب من المرجح أن يظل تحت الضغط”.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن جيش بلاده نفذ غارات جديدة في إيران استهدفت موقعا عسكريا خلص مسؤولون إلى أنه شكل تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الشحن التجاري في مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات من نفي الرئيس دونالد ترامب تقريرا إيرانيا بشأن اتفاق لاستعادة حركة المرور عبر الممر المائي الاستراتيجي. وارتفعت أسعار النفط بما يتجاوز ثلاثة بالمئة اليوم الخميس بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على الهجوم الأمريكي.

ويمكن أن تؤدي أسعار النفط ‌المرتفعة إلى تسريع التضخم وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ويُنظر عادة إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، ‌لكن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى التأثير سلبا على المعدن الذي لا يدر عائدا.

وقالت عضو مجلس المحافظين بمجلس الاحتياطي الاتحادي ليزا كوك الأربعاء إنها ترى أن على البنك المركزي ‌الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير في الوقت الحالي، لكن مع الرسوم الجمركية وحرب إيران وزيادة الاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي تدفع الأسعار إلى الارتفاع، فإنها تتأهب لرفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر.

ويترقب المستثمرون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق الخميس، للحصول على مؤشرات حول مسار السياسة النقدية الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية ثلاثة بالمئة إلى 72.37 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1890.81 دولار، وسجل كلاهما أدنى مستوى فيما يقرب من شهر. وانخفض البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1364.26 دولار.

المصدر / وكالات