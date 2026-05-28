الذكاء الاصطناعي يشارك في تحكيم مباريات دوري السلة الأمريكي

28 مايو 2026 . الساعة 15:14 بتوقيت القدس
حكم يحاول فض الاشتباك بين لاعبي فريقين في الدوري الأمريكي

أعلن آدم سيلفر، مفوض دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، الخميس، أن رابطة الدوري تتجه لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لأتمتة فئة محددة من القرارات التحكيمية، وفي مقدمتها حسم خروج الكرة من الملعب، بهدف تسريع وتيرة اللعب وتقليص النزاعات بين الفرق حول الحيازة.

وقارن سيلفر هذا التوجه التكنولوجي بنظام "عين الصقر" المعمول به في رياضة التنس، والذي يحدد إلكترونيا وبسرعة فائقة ما إذا كانت الكرة قد سقطت داخل حدود الملعب أم خارجه.

وأوضح سيلفر، في تصريحات لبرنامج "بات مكافي شو" عبر شبكة "إي إس بي إن" (ESPN)، أن تحديد هوية الفريق المستحق للحيازة سيحسم قريبا عبر نظام آلي مدعوم بالكامل بالذكاء الاصطناعي وكاميرات متطورة موزعة في زوايا الملعب، مما يخرج هذه القرارات الموضوعية من دائرة التقدير البشري أو الحاجة لمراجعة التحديات والاعتراضات الطويلة.

ومن شأن هذه التكنولوجيا أن تجعل القرارات الخطية فورية، مما يتيح لطاقم التحكيم البشري تركيز الجهد والإنصات لتقدير الأخطاء والالتحامات البدنية بين اللاعبين. ورغم أن مفوض الرابطة لم يحدد جدولا زمنيا دقيقا لتطبيق النظام، فإنه أكد أن الخطوة ستتم "بسرعة كبيرة".

وتسعى رابطة دوري المحترفين عبر هذه الخطوة إلى حل معضلة البطء الناتج عن مراجعات الإعادة التلفزيونية والقرار المركزي، والتي رغم مساهمتها في رفع دقة التحكيم، فإنها أثرت سلبا على انسيابية وتيرة المباريات.

ومع ذلك، شدد سيلفر على أن دور الحكام سيبقى جوهريا ولا يمكن الاستغناء عنه لتفسير الاحتكاك الجسدي وتحديد ما إذا كان اللاعب قد تعرض لإعاقة فعلية تستوجب صافرة المخالفة، مضيفا: "غالبا ما يكون هناك تلامس في كل لعبة، لكن هذا لا يعني وجود خطأ في كل لقطة، وهو أمر دقيق لا يمكن رصده وتقييمه بواسطة الكاميرات وبفضل التكنولوجيا وحدها".

المصدر / وكالات

