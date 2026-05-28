شهيدان متأثران بجراحهما واستمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار

أعلنت مصادر طبية، صباح الخميس، استشهاد الشاب هايل خليل الكرد متأثرًا بجروح أصيب بها قبل يومين، إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة غربي بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

كما استشهد الأستاذ أحمد أبو حليمة، مدير شؤون الطلبة بجامعة غزة، متأثرًا بإصابته جراء قصف الاحتلال شقة سكنية غربي مدينة غزة مساء أمس، والذي أدى أيضًا إلى ارتقاء عدد من أفراد أسرته، بينهم طفلاه نور (12 عامًا) ويامن (13 عامًا).

واستمرت قوات الاحتلال في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، حيث شهد ليلة وصباح الخميس، قصفا متقطعا وإطلاق نار في المناطق الشرقية لمحافظات قطاع غزة.

كما استهدفت المدفعية المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع، فيما أطلقت الآليات العسكرية النار شرقي غزة.

وبحسب معطيات وزارة الصحة في غزة، فقد بلغ عدد الشهداء والمصابين منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نحو 906 شهداء و2747 إصابة، إضافة إلى انتشال 781 جثمانًا من مناطق مختلفة في القطاع.

