الخارجية الإيطالية تدعو لمعاقبة بن غفير بسبب نشطاء "أسطول الصمود"

دعا وزير الخارجية الإيطالي إلى فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، محمّلاً إياه مسؤولية الهجوم الذي استهدف ناشطين مشاركين في "أسطول الصمود".

وقال الوزير الإيطالي أنتونيو تاجاني، في تصريحات صحفية، إن بن غفير يقف وراء التحريض والسياسات التي قادت إلى الاعتداء على النشطاء، مطالباً باتخاذ إجراءات دولية بحقه على خلفية الانتهاكات المرتبطة بالحادثة.

وتأتي التصريحات الإيطالية في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية للتعامل الإسرائيلي مع الناشطين الدوليين المشاركين في حملات كسر الحصار عن قطاع غزة، وسط دعوات متزايدة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الاعتداءات ضد المتضامنين.

ردود فعل دولية

وفي وقت سابق، شملت ردود الفعل الدولية تلك دولا عدة من بينها إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وبريطانيا والبرازيل التي تنوعت بين استدعاء ممثلي "إسرائيل" والاحتجاج على سوء معاملة الناشطين والاعتداء عليهم واحتجازهم.

كما دعا 29 نائبا في البرلمان الأوروبي إلى إدراج بن غفير ضمن "نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي"، بينما طلبت إيطاليا رسميا من الاتحاد الأوروبي بحث فرض عقوبات عليه، على خلفية الانتهاكات بحق الناشطين.

المصدر / فلسطين أون لاين