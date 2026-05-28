حماس: مجزرة وسط غزة مساء أمس خرق فاضح لوقف إطلاق النار

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت، الليلة الماضية، شقة سكنية وسط مدينة غزة وأسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلان وامرأتان، إضافة إلى إصابة عشرات المدنيين، تمثل "جريمة جديدة" وخرقاً متجدداً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ.

وأضافت الحركة، في بيان صحفي، الخميس، أن تصعيد الاحتلال لعملياته العسكرية ضد المدنيين في مختلف مناطق قطاع غزة، واستشهاد أكثر من 20 فلسطينياً خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، يعكس توجهاً للعودة إلى "وتيرة حرب الإبادة" التي استمرت لعامين، وفق تعبيرها.

واتهمت الحركة حكومة الاحتلال بتجاهل جهود الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق التهدئة، معتبرة أن استمرار القصف على الأحياء السكنية يهدد بانهيار الاتفاق ويقوض كل التعهدات السابقة المتعلقة بوقف إطلاق النار.

الدول راعية الاتفاق

ودعت حماس الإدارة الأمريكية والدول الراعية للاتفاق إلى اتخاذ موقف واضح يدين الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل بشكل عاجل لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق ووقف الهجمات المتواصلة على قطاع غزة.

ومساء أمس، استشهد 10 مواطنين، بينهم طفلتان، وأصيب أكثر من 20 آخرين، جراء قصف إسرائيلي استهدف عمارة سكنية في شارع عمر المختار وسط غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت عمارة "فرح" في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، فيما سارعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان لنقل المصابين وإخماد النيران.

والشهداء هم: عماد حسان سليم، أحمد عبد الوهاب أبو حليمة (43 عاما)، إسراء عماد سليم (17 عاما)، سيدرا إياد عزام (12 عاما)، سارة سامح رجب (9 أعوام)، نور أحمد عبد الوهاب أبو حليمة (12 عاما)، يامن أحمد عبد الوهاب أبو حليمة (13 عاما)، شيماء خليل شعبان السويركي (28 عاما)، إحسان مطر بلبل (81 عاما)، عطاف صبحي بلبل (47 عاما).

المصدر / فلسطين أون لاين