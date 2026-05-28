الحجاج يبدأون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

بدأ حجاج بيت الله الحرام، الخميس، أداء شعيرة رمي الجمرات الثلاث في مشعر منى، في أول أيام التشريق وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وسط تنظيم مكثف وخطط تفويج لضمان سلامة ضيوف الرحمن.

وشهد جسر الجمرات منذ ساعات ما بعد الظهر تدفقاً متدرجاً للحشود، حيث يؤدي الحجاج رمي سبع حصيات على الجمرة الصغرى، تليها الجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة الكبرى، وفق مناسك الحج المعتمدة في أيام التشريق.

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، إلى جانب الجهات الأمنية والصحية، استمرار تنفيذ الخطط الميدانية الخاصة بإدارة الحشود وتنظيم حركة الحجاج، في ظل مشاركة أكثر من 1.7 مليون حاج في موسم الحج لهذا العام.

ارتفاع درجات الحرارة

ودعت السلطات الحجاج إلى الالتزام بالتعليمات التنظيمية، والمبيت في مشعر منى، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، مع ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة.

ويُسمح للحجاج المتعجلين بمغادرة منى بعد الانتهاء من رمي الجمرات يوم الثاني عشر من ذي الحجة، على أن يؤدوا طواف الوداع قبل مغادرة مكة المكرمة، فيما يواصل غير المتعجلين مناسكهم حتى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة قبل النفرة الأخيرة.

