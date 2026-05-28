فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شهيدان متأثران بجراحهما واستمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار

الخارجية الإيطالية تدعو لمعاقبة بن غفير بسبب نشطاء "أسطول الصمود"

حماس: مجزرة وسط غزة مساء أمس خرق فاضح لوقف إطلاق النار

أسعار النفط تقفز بعد إعلان إيران استهداف قاعدة جوية أمريكية

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان

للمرة الأولى منذ 1964.. عمدة نيويورك "ممداني" يقاطع "مسيرة إسرائيل"

جامعة أمريكية تحتجز شهادة طالب بعد رفعه العلم الفلسطيني

الأمم المتحدة تُدرج "إسرائيل" على "القائمة السوداء" لمرتكبي العنف الجنسي

وزارة الخزانة الأمريكية تعيد ألبانيزي لقائمة العقوبات

الحجاج يبدأون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

ويثير غضب منظمات يهودية

للمرة الأولى منذ 1964.. عمدة نيويورك "ممداني" يقاطع "مسيرة إسرائيل"

28 مايو 2026 . الساعة 10:22 بتوقيت القدس
...
زهران ممداني

أعلن عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني Zohran Mamdani، عدم مشاركته في "مسيرة إسرائيل" السنوية المقررة نهاية مايو الجاري، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية واليهودية في المدينة الداعمة لـ"إسرائيل".

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، يُعد ممداني أول عمدة لنيويورك يتغيب عن هذه الفعالية منذ انطلاقها عام 1964، ما اعتبره مراقبون تحولاً لافتاً في موقف قيادة المدينة من الحدث الذي يحظى عادة بدعم رسمي واسع.

وأثار قرار المقاطعة غضب منظمات يهودية بارزة، إذ شنّ كل من اتحاد يهود نيويورك ومجلس العلاقات المجتمعية اليهودية هجوماً حاداً على ممداني، متهمَين إياه بإنكار "حق إسرائيل في الوجود كوطن للشعب اليهودي".

أكبر تجمع يهودي

ولم يصدر تعليق إضافي من مكتب عمدة نيويورك بشأن الانتقادات الموجهة إليه، فيما يأتي القرار في ظل تصاعد الانقسامات داخل الولايات المتحدة حول الحرب على غزة والمواقف المؤيدة للفلسطينيين.

وتعد نيويورك حاضنة لأكبر تجمع يهودي خارج الاحتلال، وتمثل المسيرة السنوية فيها رمزية سياسية واجتماعية كبيرة لدعم الجالية.

وتطرقت صحيفة "معاريف" إلى مواقف ممداني بالتزامن مع ما سمته ارتفاع وتيرة "معاداة السامية"، حيث سبق وصرّح العضو بأن "إسرائيل ليست مكاناً، وليست دولة"، وأكد أنه سيسعى لاعتقال نتنياهو إذا دخل نيويورك.

المصدر / فلسطين أون لاين
#زهران ممداني #عمدة نيويورك #مسيرة إسرائيل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة