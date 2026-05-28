للمرة الأولى منذ 1964.. عمدة نيويورك "ممداني" يقاطع "مسيرة إسرائيل"

أعلن عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني Zohran Mamdani، عدم مشاركته في "مسيرة إسرائيل" السنوية المقررة نهاية مايو الجاري، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية واليهودية في المدينة الداعمة لـ"إسرائيل".

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، يُعد ممداني أول عمدة لنيويورك يتغيب عن هذه الفعالية منذ انطلاقها عام 1964، ما اعتبره مراقبون تحولاً لافتاً في موقف قيادة المدينة من الحدث الذي يحظى عادة بدعم رسمي واسع.

وأثار قرار المقاطعة غضب منظمات يهودية بارزة، إذ شنّ كل من اتحاد يهود نيويورك ومجلس العلاقات المجتمعية اليهودية هجوماً حاداً على ممداني، متهمَين إياه بإنكار "حق إسرائيل في الوجود كوطن للشعب اليهودي".

أكبر تجمع يهودي

ولم يصدر تعليق إضافي من مكتب عمدة نيويورك بشأن الانتقادات الموجهة إليه، فيما يأتي القرار في ظل تصاعد الانقسامات داخل الولايات المتحدة حول الحرب على غزة والمواقف المؤيدة للفلسطينيين.

وتعد نيويورك حاضنة لأكبر تجمع يهودي خارج الاحتلال، وتمثل المسيرة السنوية فيها رمزية سياسية واجتماعية كبيرة لدعم الجالية.

وتطرقت صحيفة "معاريف" إلى مواقف ممداني بالتزامن مع ما سمته ارتفاع وتيرة "معاداة السامية"، حيث سبق وصرّح العضو بأن "إسرائيل ليست مكاناً، وليست دولة"، وأكد أنه سيسعى لاعتقال نتنياهو إذا دخل نيويورك.

المصدر / فلسطين أون لاين