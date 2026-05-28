غارات أميركية جديدة قرب مضيق هرمز وإيران تعلن استهداف قاعدة أميركية

شنّ الجيش الأميركي، فجر الخميس، غارات جديدة داخل إيران استهدفت موقعاً عسكرياً في مدينة بندر عباس، بالتزامن مع إسقاط أربع طائرات مسيّرة هجومية قالت واشنطن إنها شكّلت تهديداً في منطقة مضيق هرمز.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الغارات استهدفت محطة تحكم أرضية كانت تستعد لإطلاق طائرة مسيّرة خامسة، زاعما أن العمليات جاءت "لأغراض دفاعية بحتة" وتهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع ثلاثة انفجارات في محيط بندر عباس قرابة الساعة 1:30 فجراً بالتوقيت المحلي، فيما قالت وكالة «تسنيم» إن القوات الأميركية أطلقت النار على منطقة قرب المدينة بعد اعتراض "الحرس الثوري" ناقلة نفط أميركية حاولت عبور مضيق هرمز.

من جهتها، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن أربع سفن حاولت عبور المضيق من دون تنسيق مع القوات الأمنية، مشيرة إلى أن القوات الإيرانية أطلقت طلقات تحذيرية أجبرتها على التراجع، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي تصعيد متبادل، أعلن "الحرس الثوري" الإيراني استهداف قاعدة أميركية قال إنها كانت مصدر الهجوم على بندر عباس، وذلك بعد ساعات من الضربات الأميركية، دون توضيح موقع القاعدة أو حجم الأضرار.

وتأتي هذه التطورات في ظل مفاوضات متواصلة لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل ثلاثة أشهر بين إيران من جهة والولايات المتحدة و"إسرائيل" من جهة أخرى، وسط توترات متصاعدة في مضيق هرمز وارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية.

وكان الرئيس الأميركي Donald Trump قد نفى تقارير تحدثت عن اتفاق إيراني-عُماني لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكداً أن الممر المائي سيبقى مفتوحاً.

