مدرب أيرلندا يصف مواجهة منتخب "إسرائيل" بـ"الحرب" التي يجب الفوز بها

قال هيمير هالغريمسون، مدرب منتخب جمهورية أيرلندا لكرة القدم، إنه يعتبر المباراة المرتقبة أمام منتخب "إسرائيل" في دوري الأمم الأوروبية بمثابة "حرب"، وإنه طلب من لاعبيه الفوز بتلك الحرب.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المدرب الأيسلندي خلال مؤتمر صحفي عُقد الأربعاء قبل المباراة الودية التي تجمع أيرلندا بقطر، والمقررة اليوم الخميس في دبلن.

وعند سؤاله مجدداً عن تصريحاته، قال هالغريمسون (58 عاماً): "لقد عبرت عن رأيي سابقاً، ولا داعي لتكراره. لكن من وجهة نظر كروية، هذا الموقف عائق لا أرغب به، ومن غير العدل أن نكون في هذا الموقف. لا أقبل أن نُصوّر كالأشرار، نحن لسنا كذلك".

الفوز هو الرد المثالي

وأضاف: "أعتقد أن أفضل رد هو الفوز بهذه المباراة، والفوز بهذه الحرب ضد "إسرائيل". سيكون ذلك الرد المثالي من وجهة نظري. القرارات الأخرى ليست من صنعنا، لكن جميع اللاعبين يرغبون في تمثيل البلاد بغض النظر عن الخصم".

وتعرض الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم لضغوط من سياسيين وشخصيات رياضية لمقاطعة المباراتين أمام "إسرائيل" ضمن المجموعة الثالثة بدوري الأمم (المستوى الثاني)، بما في ذلك مباراة دبلن المقررة في 4 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وكان الاتحاد الأيرلندي قد أقر اقتراحاً في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي يطلب من الاتحاد الأوروبي (يويفا) تعليق مشاركة إسرائيل فوراً في المسابقات الدولية، دون أن يتلقى دعماً من الهيئة الأوروبية.

حظر "إسرائيل"

يذكر أن هالغريمسون كان من بين الداعين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى حظر مشاركة "إسرائيل" في منافسات كرة القدم الدولية. ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإسرائيلي مباراته أمام أيرلندا على أرض محايدة في 27 أيلول/سبتمبر المقبل، بعد أن خاض تصفيات كأس العالم في المجر.

المصدر / وكالات