الاحتلال يعتقل 18 مواطناً خلال اقتحامات واسعة بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجرالخميس، 12 مواطناً بينهم طفل، خلال حملات دهم واقتحام طالت مدناً وبلدات في الضفة الغربية المحتلة.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين خلال اقتحام بلدتي يطا والسموع جنوب المحافظة، ومخيم العروب شمالاً.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت من يطا والسموع كلا من: محمود جبرين النواجعة، وجبر أحمد النواجعة، وسالم أحمد الحوامدة، وذيب أحمد الحوامدة.

كما اعتقلت من مخيم العروب كلا من: ثائر هشام طافش، وأحمد باسم القيق، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من الليلة الماضية عدة منازل في حارة السلايمة بمدينة الخليل، واعتدت بالضرب على النساء والأطفال، قبل تفتيش المنازل وتخريب محتوياتها، ومن بينها منزل المواطن طالب جابر.

ففي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال ستة شبان عقب مداهمة منازلهم في حي النقار بالمنطقة الشمالية من المدينة، وهم: مدين عماوي، وليث شتيوي، ومحمد شعث، وعبد الله أبو عدوان، وسعيد سلامة، وأحمد عليان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ"وفا".

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين خلال اقتحامات طالت قرى تل جنوب غرب نابلس، وبرقة شمال غربها، وعمورية جنوباً، بعد مداهمة منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها.

وأوضحت مصادر محلية أن المعتقلين هم: عمر عصيدة من قرية تل، والطفل جمال الدسوقي من برقة، إضافة إلى أنس علي حكواتي، ومعتصم محمد حكواتي من عمورية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن محمد هشام الشنطي، عقب اقتحام مدينة نابلس ومحاصرة بناية سكنية في شارع تونس.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عز الدين مثقال بني عودة، بعد مداهمة منزل ذويه في بلدة طمون جنوب المحافظة، بحسب ما أفاد به مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة.

