الأمم المتحدة تُدرج "إسرائيل" على "القائمة السوداء" لمرتكبي العنف الجنسي

أعلن سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، صباح الخميس، أن "إسرائيل" أُدرجت في "القائمة السوداء" التابعة للأمم المتحدة الخاصة بالجهات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاع.

وزعم دانون إن "الحديث يدور عن قرار سياسي منفصل عن الحقائق والواقع"، مضيفا أن "إسرائيل" "نقلت أدلة ووثائق وردودا مفصلة على كل ادعاء".

وأضاف: "دعونا ممثلي الأمم المتحدة إلى الوصول للميدان وفحص الأمور عن قرب، لكنهم اختاروا بالطبع عدم القيام بذلك"، وفق تعبيره.

وبحسب ما أورد موقع "واينت" العبري، فإن الأمم المتحدة تستعد للإعلان عن إدراج هيئات إسرائيلية ضمن قائمة الدول والمنظمات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاعات.

وذكر التقرير أن من بين الجهات التي ستُدرج في القائمة إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية، إلى جانب سلطات إسرائيلية أخرى أُدرجت ضمن "إطار متابعة" تمهيدا لإمكانية إدراجها مستقبلا.

ويأتي ذلك في ظل تزايد التقارير والشهادات الفلسطينية والدولية حول انتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، إذ وثّقت مؤسسات حقوقية وإعلامية مئات الشهادات القادمة من قطاع غزة والضفة الغربية وداخل السجون الإسرائيلية، والتي تحدثت عن ممارسات تعذيب وانتهاكات ذات طابع جنسي بحق فلسطينيين خلال الاعتقال والتحقيق والاحتجاز.

