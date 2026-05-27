7 شهداء و20 مصاباً في قصف إسرائيلي لشقة سكنية وسط غزة

27 مايو 2026 . الساعة 22:54 بتوقيت القدس
الشقة السكنية المستهدفة وهي تندلع منها النيران

استشهد 7 فلسطينيين، بينهم طفلتان، وأصيب أكثر من 20 آخرين، مساء الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف عمارة سكنية قرب برج الإسراء في شارع عمر المختار وسط غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن من بين الشهداء جثماناً مجهول الهوية، مشيرة إلى أن القصف استهدف عمارة “فرح” في منطقة مكتظة بالسكان وسط المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت المبنى السكني دون إنذار مسبق، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، فيما سارعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان لنقل المصابين وإخماد النيران.

ويأتي القصف بعد يوم دامٍ شهدته مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة عشرات آخرين، جراء استهدافات طالت منازل سكنية ومناطق مأهولة، إلى جانب عمليات إطلاق نار في أنحاء مختلفة من القطاع.

وفي أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قالت الوزارة إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 شهداء، بينهم شهيدان و4 شهداء جرى انتشالهم، إضافة إلى 34 إصابة.

وأضافت أن حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 72 ألفاً و803 شهداء، و172 ألفاً و855 مصاباً.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #قصف إسرائيلي #خروقات إسرائيلية #شارع عمر المختار

