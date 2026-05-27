فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الخارجية الإيطالية تدعو لمعاقبة بن غفير بسبب نشطاء "أسطول الصمود"

حماس: مجزرة وسط غزة مساء أمس خرق فاضح لوقف إطلاق النار

أسعار النفط تقفز بعد إعلان إيران استهداف قاعدة جوية أمريكية

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان

للمرة الأولى منذ 1964.. عمدة نيويورك "ممداني" يقاطع "مسيرة إسرائيل"

جامعة أمريكية تحتجز شهادة طالب بعد رفعه العلم الفلسطيني

الأمم المتحدة تُدرج "إسرائيل" على "القائمة السوداء" لمرتكبي العنف الجنسي

وزارة الخزانة الأمريكية تعيد ألبانيزي لقائمة العقوبات

الحجاج يبدأون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

مدرب أيرلندا يصف مواجهة منتخب "إسرائيل" بـ"الحرب" التي يجب الفوز بها

10 شهداء و20 مصاباً في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً وسط غزة

27 مايو 2026 . الساعة 22:54 بتوقيت القدس
...
الشقة السكنية المستهدفة وهي تندلع منها النيران

استشهد 10 مواطنين فلسطينيين، بينهم طفلتان، وأصيب أكثر من 20 آخرين، مساء الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف عمارة سكنية في شارع عمر المختار وسط غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت عمارة “فرح” في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، فيما سارعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان لنقل المصابين وإخماد النيران.

والشهداء هم: عماد حسان سليم، أحمد عبد الوهاب أبو حليمة (43 عاما)، إسراء عماد سليم (17 عاما)، سيدرا إياد عزام (12 عاما)، سارة سامح رجب (9 أعوام)، نور أحمد عبد الوهاب أبو حليمة (12 عاما)، يامن أحمد عبد الوهاب أبو حليمة (13 عاما)، شيماء خليل شعبان السويركي (28 عاما)، إحسان مطر بلبل (81 عاما)، عطاف صبحي بلبل (47 عاما).

ويأتي القصف بعد يوم دامٍ شهدته مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة عشرات آخرين، جراء استهدافات طالت منازل سكنية ومناطق مأهولة، إلى جانب عمليات إطلاق نار في أنحاء مختلفة من القطاع.

وفي أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قالت الوزارة إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 شهداء، بينهم شهيدان و4 شهداء جرى انتشالهم، إضافة إلى 34 إصابة.

وأضافت أن حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 72 ألفاً و803 شهداء، و172 ألفاً و855 مصاباً.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #قصف إسرائيلي #خروقات إسرائيلية #شارع عمر المختار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة