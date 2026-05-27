10 شهداء و20 مصاباً في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً وسط غزة

استشهد 10 مواطنين فلسطينيين، بينهم طفلتان، وأصيب أكثر من 20 آخرين، مساء الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف عمارة سكنية في شارع عمر المختار وسط غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت عمارة “فرح” في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، فيما سارعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان لنقل المصابين وإخماد النيران.

والشهداء هم: عماد حسان سليم، أحمد عبد الوهاب أبو حليمة (43 عاما)، إسراء عماد سليم (17 عاما)، سيدرا إياد عزام (12 عاما)، سارة سامح رجب (9 أعوام)، نور أحمد عبد الوهاب أبو حليمة (12 عاما)، يامن أحمد عبد الوهاب أبو حليمة (13 عاما)، شيماء خليل شعبان السويركي (28 عاما)، إحسان مطر بلبل (81 عاما)، عطاف صبحي بلبل (47 عاما).

ويأتي القصف بعد يوم دامٍ شهدته مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة عشرات آخرين، جراء استهدافات طالت منازل سكنية ومناطق مأهولة، إلى جانب عمليات إطلاق نار في أنحاء مختلفة من القطاع.

وفي أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قالت الوزارة إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 شهداء، بينهم شهيدان و4 شهداء جرى انتشالهم، إضافة إلى 34 إصابة.

وأضافت أن حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 72 ألفاً و803 شهداء، و172 ألفاً و855 مصاباً.

المصدر / فلسطين أون لاين