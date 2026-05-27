بالفيديو شهداء وجرحى فلسطينيون في قصف إسرائيلي على مخيم البص جنوب لبنان

27 مايو 2026 . الساعة 22:25 بتوقيت القدس
لحظة وقوع الغارة الجوية على مخيم البص

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب 15 آخرون، الأربعاء، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مخيم البص للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، في إطار التصعيد العسكري المتواصل على الأراضي اللبنانية.

وأفادت مصادر لبنانية بأن الغارة طالت مناطق داخل المخيم، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، وسط حالة من التوتر والاستنفار في المنطقة.

وفي السياق، أعلن الجيش اللبناني استشهاد أحد عناصره إثر استهدافه بغارة إسرائيلية على طريق كفرمان – الخردلي جنوب البلاد.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي ارتفعت إلى 3269 شهيداً و9840 مصاباً.

المصدر / فلسطين أون لاين
#أوضاع المخيمات #فلسطينيو الخارج والقضية الفلسطينية #تدمير مخيمات الضفة

