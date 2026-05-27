كتائب القسام تنعى قائد أركانها محمد علي عودة وتؤكد مواصلة طريق المقاومة

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قائد هيئة أركانها محمد علي عودة "أبو عمرو"، الذي استشهد مساء أمس الثلاثاء في عملية اغتيال إسرائيلية استهدفته شمال قطاع غزة، وأسفرت كذلك عن استشهاد زوجته وأبنائه وعدد من المدنيين وإصابة آخرين.

وقالت الكتائب، في بيان عسكري صدر الأربعاء، إن عودة يُعد من قادة الصف الأول للمقاومة الفلسطينية، ومن أبرز الشخصيات التي عملت في صفوف القسام على مدار عقود، مشيرة إلى أنه تولى عدة مواقع قيادية وعسكرية داخل الكتائب.

وأضاف البيان أن عودة شغل مهام قيادة لواء الشمال، وركن الأسلحة والخدمات القتالية، وركن الاستخبارات العسكرية، قبل أن يُكلف بقيادة هيئة أركان القسام خلفاً للقائد أبو صهيب الحداد.

وأشارت كتائب القسام إلى أن القائد الراحل كان له دور كبير في إدارة المعارك الدفاعية شمال غزة خلال معركة طوفان الأقصى، معتبرة أن اغتياله يأتي في سياق حرب الإبادة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت الكتائب أن "دماء القادة لن تزيد المقاومة إلا إصراراً على مواصلة الطريق"، مشددة على استمرار نهج المقاومة حتى تحرير الأرض والمقدسات، وفق نص البيان.

المصدر / فلسطين أون لاين