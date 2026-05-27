غارات إسرائيلية مكثفة على مناطق متفرقة في لبنان

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء الأربعاء، سلسلة غارات مكثفة استهدفت مناطق متفرقة في جنوب لبنان، طالت بلدات عدشيت وكفرتبنيت ويحمر الشقيف في محافظة النبطية، بالتزامن مع تصعيد جوي واسع على مدينة صور ومحيطها.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت أيضاً مخيم الرشيدية ومدخل بلدة العباسية شمالي مدينة صور، ما أدى إلى تدمير مبنى بشكل كامل في مشروع الرز جراء إحدى الغارات.

وفي السياق، استهدفت مسيّرة إسرائيلية شقة سكنية داخل منتجع "Turquoise" الواقع على طريق الناقورة، فيما واصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات جديدة على مدينة صور، وسط تصعيد متواصل تشهده المناطق الجنوبية من لبنان.

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة المساكن الشعبية بين البرج الشمالي ومدينة صور وعلى بلدة صريفا، وبلدات كفرجوز، كفرحونة، مليخ، واللويزة في جنوب لبنان، إضافة إلى بلدة زبدين.

وشهدت المنطقة سلسلة غارات عنيفة استهدفت مدينة النبطية وبلدات الشرقية، الدوير، والمنطقة الواقعة بين اللويزة ومليخ.

المصدر / فلسطين أون لاين