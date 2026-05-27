قتيلة و7 جرحى في صفوف جيش الاحتلال إثر هجوم بمسيّرات لحزب الله

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم، بمقتل مجندة إسرائيلية وإصابة سبعة جنود آخرين، جراء هجوم بمسيّرات هجومية لحزب الله استهدف منطقة شوميرا في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن عدداً من المسيّرات الانتحارية انفجر داخل مناطق عسكرية في الجليل الغربي، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عدة طائرات مسيّرة مفخخة جرى رصدها عقب تفعيل صفارات الإنذار في منطقة شلومي ومحيطها، مشيراً إلى أنها انفجرت داخل ما وصفها بـ"الأراضي الإسرائيلية" قرب الحدود مع لبنان.

حكومة غارقة في القذارة

ودوت صفارات الإنذار في عدد من بلدات الجليل الغربي، بينها زرعيت، وإيلون، وحانيتا، وشوميرا، وجورين، وأدميت، وعرب العرامشة، وشتولا، وأفن مناحيم، ويعرا، وسط مخاوف من تسلل مزيد من الطائرات المسيّرة.

وعقب الاعلام العبرية على الحادثة بالقول: مرة أخرى.. من الجيد أن نموت من أجل حكومة يمينية غارقة بالكامل في القذارة.. مجندة قتيلة في الشمال لقد فقدنا الشمال بالمعنيين الحرفي والمجازي

