فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شهداء وجرحى فلسطينيون في قصف إسرائيلي على مخيم البص جنوب لبنان

كتائب القسام تنعى قائد أركانها محمد علي عودة وتؤكد مواصلة طريق المقاومة

غارات إسرائيلية مكثفة على مناطق متفرقة في لبنان

تشييع جماهيري حاشد للقائد محمد عودة وعائلته في مدينة غزة

قتيلة و7 جرحى في صفوف جيش الاحتلال إثر هجوم بمسيّرات لحزب الله

"الكنيست" يبدأ بحل نفسه و"الائتلاف" يتجه نحو انتخابات مبكرة في سبتمبر

بالأسماء.. الاحتلال يفرج عن 15 أسيرًا من قطاع غزة

حزب الله يعزي بـ "استشـهاد" القائد "عودة" ويؤكد أن اغتيال القادة لن يضعف المقاومة

"الأورومتوسطي": إجراءات قسرية وإغلاق مكاتب بسبب حملة تحريض إسرائيلية ضدنا

هدم وتجريف واعتقالات واعتداءات للمستوطنين في الضفة والقدس بأول أيام العيد

قتيلة و7 جرحى في صفوف جيش الاحتلال إثر هجوم بمسيّرات لحزب الله

27 مايو 2026 . الساعة 19:31 بتوقيت القدس
...
الجندية القتيلة سقطت بهجوم مسيرة تابعة لحزب الله في منطقة الجليل

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم، بمقتل مجندة إسرائيلية وإصابة سبعة جنود آخرين، جراء هجوم بمسيّرات هجومية لحزب الله استهدف منطقة شوميرا في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن عدداً من المسيّرات الانتحارية انفجر داخل مناطق عسكرية في الجليل الغربي، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عدة طائرات مسيّرة مفخخة جرى رصدها عقب تفعيل صفارات الإنذار في منطقة شلومي ومحيطها، مشيراً إلى أنها انفجرت داخل ما وصفها بـ"الأراضي الإسرائيلية" قرب الحدود مع لبنان.

حكومة غارقة في القذارة

ودوت صفارات الإنذار في عدد من بلدات الجليل الغربي، بينها زرعيت، وإيلون، وحانيتا، وشوميرا، وجورين، وأدميت، وعرب العرامشة، وشتولا، وأفن مناحيم، ويعرا، وسط مخاوف من تسلل مزيد من الطائرات المسيّرة.

وعقب الاعلام العبرية على الحادثة بالقول: مرة أخرى.. من الجيد أن نموت من أجل حكومة يمينية غارقة بالكامل في القذارة.. مجندة قتيلة في الشمال لقد فقدنا الشمال بالمعنيين الحرفي والمجازي

المصدر / فلسطين أون لاين
#حزب الله #لبنان #الاحتلال #مقتل مجندة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة