فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شهداء وجرحى فلسطينيون في قصف إسرائيلي على مخيم البص جنوب لبنان

كتائب القسام تنعى قائد أركانها محمد علي عودة وتؤكد مواصلة طريق المقاومة

غارات إسرائيلية مكثفة على مناطق متفرقة في لبنان

تشييع جماهيري حاشد للقائد محمد عودة وعائلته في مدينة غزة

قتيلة و7 جرحى في صفوف جيش الاحتلال إثر هجوم بمسيّرات لحزب الله

"الكنيست" يبدأ بحل نفسه و"الائتلاف" يتجه نحو انتخابات مبكرة في سبتمبر

بالأسماء.. الاحتلال يفرج عن 15 أسيرًا من قطاع غزة

حزب الله يعزي بـ "استشـهاد" القائد "عودة" ويؤكد أن اغتيال القادة لن يضعف المقاومة

"الأورومتوسطي": إجراءات قسرية وإغلاق مكاتب بسبب حملة تحريض إسرائيلية ضدنا

هدم وتجريف واعتقالات واعتداءات للمستوطنين في الضفة والقدس بأول أيام العيد

بالأسماء.. الاحتلال يفرج عن 15 أسيرًا من قطاع غزة

27 مايو 2026 . الساعة 19:02 بتوقيت القدس
...
أسير لحظة خروجه من حافلة بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال (أرشيف)

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، عن 15 أسيراً من مواطني قطاع غزة، كانوا قد اعتُقلوا في أوقات سابقة من مناطق مختلفة في القطاع.

وتمت عملية نقل الأسرى المفرج عنهم عبر تنسيق تولته اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث وصلوا مباشرة إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وإجراء الفحوصات الطمأنينة على سلامتهم.

أسماء الأسرى

وقد ضمت قائمة الأسرى المفرج عنهم كلاً من: فادي محمود رجب النجار، وأحمد خالد محمد موسى نبهان، ومالك عدنان أحمد سعدالله، وعبدالغني عبدالناصر فرج غنيم، وسعود معين سعود ابو سعدة، وهاني عنان سعيد أبو وردة، وإياد وائل خضر وردة من جباليا.

كما أُفرج عن إبراهيم عمر صابر أبو هربيد، ونائل نبيل مطر الكفارنة من بيت حانون، وإياد مطيع إبراهيم الأشقر من بيت لاهيا.

وشملت القائمة أيضاً عبدالكريم حسين عبدالكريم الأسطل، وحسن بسام محمد أبو طيبة من خانيونس، إضافة إلى إبراهيم جوهر محمد جوهر من النصيرات، وحسن سامي حسن أبو غرابة، والمواطنة غادة محمد عودة محمد ابو عمرة من مدينة دير البلح.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #أسرى #سجون الاحتلال #الإفراج عن أسرى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة