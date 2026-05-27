بالأسماء.. الاحتلال يفرج عن 15 أسيرًا من قطاع غزة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، عن 15 أسيراً من مواطني قطاع غزة، كانوا قد اعتُقلوا في أوقات سابقة من مناطق مختلفة في القطاع.

وتمت عملية نقل الأسرى المفرج عنهم عبر تنسيق تولته اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث وصلوا مباشرة إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وإجراء الفحوصات الطمأنينة على سلامتهم.

أسماء الأسرى

وقد ضمت قائمة الأسرى المفرج عنهم كلاً من: فادي محمود رجب النجار، وأحمد خالد محمد موسى نبهان، ومالك عدنان أحمد سعدالله، وعبدالغني عبدالناصر فرج غنيم، وسعود معين سعود ابو سعدة، وهاني عنان سعيد أبو وردة، وإياد وائل خضر وردة من جباليا.

كما أُفرج عن إبراهيم عمر صابر أبو هربيد، ونائل نبيل مطر الكفارنة من بيت حانون، وإياد مطيع إبراهيم الأشقر من بيت لاهيا.

وشملت القائمة أيضاً عبدالكريم حسين عبدالكريم الأسطل، وحسن بسام محمد أبو طيبة من خانيونس، إضافة إلى إبراهيم جوهر محمد جوهر من النصيرات، وحسن سامي حسن أبو غرابة، والمواطنة غادة محمد عودة محمد ابو عمرة من مدينة دير البلح.

