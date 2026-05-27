حزب الله يعزي بـ "استشـهاد" القائد "عودة" ويؤكد أن اغتيال القادة لن يضعف المقاومة

تقدم حزب الله بأحر التعازي والتبريكات إلى قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وكتائب الشهيد عز الدين القسام، والشعب الفلسطيني، بـ استشـهاد القائد محمد عودة "أبو عمرو"، الذي ارتقى برفقة أفراد عائلته جراء غارة إسرائيلية وصفها الحزب بالـ "جريمة الغادرة".

وأشار الحزب في بيان له مساء الأربعاء، إلى أن هذه العملية تضاف إلى السجل الحافل بالمجازر والإبادة والوحشية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة ولبنان، وسط ضربه بعرض الحائط لكافة المواثيق والقوانين الدولية، وفي ظل صمت وتواطؤ دولي.

اقرأ أيضا: بالصور تشييع جماهيري حاشد للقائد محمد عودة وعائلته في مدينة غزة

وأضاف البيان أن القائد عودة التحق برفاق دربه من الذين أسسوا لجذوة المقاومة وصنعوا بتضحياتهم جيلاً من المقاومين والقادة المستعدين لبذل أغلى ما يملكون في سبيل تحرير أرضهم وصون مقدساتهم، مؤكداً أن كل محاولات الاحتلال للنيل من المقاومة عبر اغتيال قادتها ستبوء بالفشل، وستبقى رايتها خفاقة طالما استمر الاحتلال والعدوان.

وجدد حزب الله تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مشدداً على أن قطاع غزة الذي قدم عشرات الآلاف من التضحيات لن يهزم ولن يستسلم، وأن دماء القادة لن تزيد المجاهدين إلا إصراراً وثباتاً وتمسكاً بخيار المقاومة الذي يصنع مستقبل الأمة.

المصدر / فلسطين أون لاين