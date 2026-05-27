الإعلان عن وفاة حاجة فلسطينية في مكة المكرمة

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثة الحج الفلسطينية، محمد نجم، فجر الأربعاء، وفاة الحاجة سهيلة سليمان عبد الدايم (69 عاماً) من بلدة عنبتا بمحافظة طولكرم، أثناء وجودها في مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

وأوضح نجم في بيان له، أن الحاجة عبد الدايم توفيت إثر عارض صحي طبيعي.

وأشار إلى أن بعثة الحج الفلسطينية تتابع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام، صباح الأربعاء، أداء شعيرة رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى قرب مدينة مكة المكرمة، إيذانًا ببدء أعمال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد إتمام الوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة ضمن أبرز مناسك الحج.

