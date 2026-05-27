الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي وبقمع المصلين بعيد الأضحى

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الحرم الإبراهيمي أمام حشود المصلين، باستثناء عدد قليل مقارنة بالسنوات الماضية، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة وإغلاق لبوابات المسجد وإطلاق قنابل صوت تجاه المصلين.

وقال مصادر محلية إن قوات الاحتلال الإسرائيلية أغلقت بوابات المسجد الإبراهيمي وفتشت المصلين عند المداخل، ما دفع عددا منهم إلى التوجه إلى مساجد أخرى بعد تأخر دخولهم.

وأضافت أن القوات أطلقت قنابل صوت في محيط المسجد، ما تسبب بحالة ذعر وسط تكبيرات العيد، فيما قدر عدد المصلين بنحو 300 فقط.

ووفق مصادر في الخليل، لم يتجاوز عدد المصلين 30 بالمئة من المعتاد".

ويقع المسجد في البلدة القديمة بمدينة الخليل، الخاضعة لاحتلال إسرائيلي كامل، حيث يسكن نحو 400 مستوطن يحرسهم قرابة 1500 عسكري إسرائيلي.

وكان المسجد يُفتح بشكل كامل أمام المسلمين في مناسبات دينية محددة، بينها عيدا الفطر والأضحى، إلا أن ذلك يشهد قيودا متزايدة في السنوات الأخيرة.

