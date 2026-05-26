"حماس": عيد الأضحى فرصة لتعزيز الوحدة وتكثيف الدعم لغزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جعل أيام عيد الأضحى المبارك مناسبة لتعزيز الوحدة والتضامن وتكثيف أشكال الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني، في ظل استمرار الحرب والحصار المفروض على قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان صحفي صدر بمناسبة عيد الأضحى، إن العيد يحل هذا العام في ظل “مأساة إنسانية متفاقمة” نتيجة ما وصفته بحرب الإبادة والتجويع والحصار المستمرة منذ عامين في قطاع غزة، إلى جانب تصاعد مخططات التهجير والاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأضافت أن حكومة الاحتلال تواصل إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، بالتزامن مع استمرار عمليات القصف والعدوان بحق الفلسطينيين ومقدساتهم، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية.

الحرية والاستقلال

وتقدمت الحركة بالتهنئة إلى الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، معربة عن أملها بأن يعاد العيد وقد تحققت تطلعات الفلسطينيين في الحرية والاستقلال وتحرير الأرض والمقدسات، وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى.

كما هنأت الحركة الأمة العربية والإسلامية وحجاج بيت الله الحرام بمناسبة عيد الأضحى، داعية إلى تعزيز العمل المشترك وتكثيف المبادرات الإنسانية لإغاثة قطاع غزة، والعمل على كسر الحصار وفتح المعابر.

وفي ختام بيانها، ترحمت الحركة على الشهداء، وتمنت الشفاء للجرحى والحرية للأسرى، مؤكدة تمسكها بمواصلة “طريق الصمود والنضال” حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين