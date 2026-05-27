"البنتاغون": ارتفاع حصيلة قتلى العملية العسكرية ضد إيران لهذا الرقم

27 مايو 2026 . الساعة 10:51 بتوقيت القدس
توضيحية (أرشيف)

أظهرت بيانات وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون"، والتي اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك"، ارتفاع عدد قتلى العملية العسكرية الأميركية ضد إيران إلى 14 جندياً.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق وبشكل رسمي عن مقتل 13 جندياً خلال عملية "الغضب الملحمي"، والتي انتهت رسمياً بعد أن أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس بذلك، عقب توجيه آخر الضربات الأميركية على إيران.

ومع حلول يوم الثلاثاء بتوقيت واشنطن، أفاد "نظام تحليل الخسائر في الدفاع" التابع لـ"البنتاغون" بتسجيل حالة وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي 14 قتيلاً، دون توضيحات حول ظروف أو توقيت الوفاة.

وفاة جديدة

وبحسب البيانات، فإن حالة الوفاة الجديدة تُصنّف على أنها "خارج إطار العمليات القتالية"، وأن المتوفى كان يخدم في القوات البرية، وقد توفي في أيار/مايو 2026.

يأتي ذلك في وقتٍ يجري الحديث عن تطور لافت على خط الاتصالات بين طهران وواشنطن، حيث يجري العمل على وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق إطار يُصاغ بوساطة باكستانية، ويتصل بملفات التهدئة وإنهاء الحرب.

المصدر / وكالات 
#إيران #قتلى #البنتاغون #قتلى أمريكان

