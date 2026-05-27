جيش الاحتلال يكثف نشر شبكات الحماية في الشمال لمواجهة مسيرات حزب الله

أفادت القناة 12 العبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف جهوده لمواجهة التهديد المتزايد للطائرات المسيرة الانتحارية التي يطلقها حزب الله في الجبهة الشمالية، وذلك عبر التوسع في نشر شبكات التحصين والحماية في الميدان وعلى خطوط المواجهة.

ووفقاً للتقرير، قام جيش الاحتلال حتى الآن بنشر أكثر من 250 ألف متر مربع من هذه الشبكات لحماية القوات المقاتلة، في حين يمضي قدماً في إجراءات شراء 280 ألف متر مربع إضافية لتغطية مساحات أوسع.

ونقلت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال لتسريع وتيرة العمل وتأمين المعدات اللازمة، توجه إلى عدة موردين في دول أوروبية بهدف تسريع نقل وتوزيع هذه الشبكات على القوات العاملة داخل لبنان وعلى طول خطوط المواجهة الشمالية.

وفي وقت سابق، أكد ضباط ومسؤولين إسرائيليون في جيش الاحتلال أن مسيرات حزب الله الهجومية أو الانتحارية تمثل معضلة حقيقة أمامهم، في ظل عجز الحلول الحقيقة لمواجهتها.

المصدر / فلسطين أون لاين