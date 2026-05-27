الدولار يتراجع أمام الشيكل مسجلًا أدنى مستوى له منذ أكثر من 30 عامًا

واصل الشيكل الإسرائيلي تعزيز مكاسبه أمام الدولار واليورو، رغم قرار خفض أسعار الفائدة، في وقت هبطت فيه العملة الأميركية إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وسجل الدولار، أمس الثلاثاء، نحو 2.849 شيكل وفق السعر الرسمي، بينما بلغ سعر صرف اليورو 3.326 شيكل، بعد تراجع الدولار بأكثر من 3% منذ بداية الشهر الجاري، وما يزيد على 10% منذ مطلع العام الحالي.

وخلال التداولات، واصل الدولار انخفاضه ليصل إلى قرابة 2.84 شيكل، وهو أدنى مستوى يسجله أمام العملة الإسرائيلية منذ أكثر من 30 عامًا، بالتزامن مع تراجع اليورو أيضًا بصورة ملحوظة.

خفض الفائدة

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأسواق تلقت رسائل من "بنك إسرائيل" عقب قرار خفض الفائدة، مفادها أن البنك المركزي لا ينظر إلى قوة الشيكل باعتبارها أزمة تستدعي التدخل، بل يعتبرها عاملًا قد يساعد في الحد من التضخم واحتواء ارتفاع الأسعار.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن كبير الاقتصاديين في بنك “مزراحي طفحوت”، رونين مناحيم، قوله إن "بنك إسرائيل" لا يرى حاليًا مبررًا للتدخل في سوق العملات الأجنبية أو شراء الدولار للحد من ارتفاع الشيكل.

كما أشار موقع “واينت” العبري إلى أن تصريحات محافظ "بنك إسرائيل"، أمير يارون، فُهمت في الأسواق على أنها مؤشر إلى عدم التوجه نحو خفض سريع إضافي لأسعار الفائدة خلال الفترة القريبة، وهو ما ساهم في تعزيز قوة الشيكل مقابل العملات الأجنبية.

