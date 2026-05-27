عشية عيد الأضحى.. مقتل طبيب وإصابة ثلاثة من أقربائه بإطلاق نار في عبلين

قُتل الطبيب يحيى محمود قسوم (53 عامًا)، مساء الثلاثاء، وأصيب ثلاثة من أقربائه، أحدهم بجراح خطيرة، إثر جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة عبلين بمنطقة الجليل، عشية عيد الأضحى المبارك.

وأفادت مصادر محلية بأن طواقم الإسعاف هرعت إلى المكان عقب سماع دوي إطلاق النار، حيث قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصابين الذين تعرضوا لإصابات نارية في أنحاء متفرقة من أجسادهم، قبل نقلهم إلى مستشفى “رمبام” في مدينة حيفا لاستكمال العلاج.

قتيل وإصابة خطيرة

وأعلن الأطباء في المستشفى لاحقًا وفاة الطبيب قسوم متأثرًا بجراحه الحرجة، فيما وُصفت حالة أحد المصابين الآخرين بالخطيرة، إلى جانب إصابتين بدرجات متفاوتة، كما سُجلت عدة حالات هلع بين المتواجدين في المكان.

وقال أفراد من الطاقم الطبي إنهم تعاملوا مع حادث عنف خطير، مشيرين إلى أن عمليات الإسعاف الميداني شملت وقف النزيف وتقديم العلاجات العاجلة قبل نقل المصابين بسيارات العلاج المكثف.

109 قتلى

وفي حادثة أخرى، أُصيب شابان في الثلاثينيات من عمرهما بجروح متوسطة إثر تعرضهما لإطلاق نار في مدينة سخنين، ليل الثلاثاء – الأربعاء، حيث جرى نقلهما إلى المركز الطبي للجليل في نهاريا لتلقي العلاج.

وبمقتل الطبيب قسوم، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري إلى 109 قتلى، في ظل تصاعد غير مسبوق لجرائم العنف وإطلاق النار.

وتشهد البلدات العربية في الداخل الفلسطيني موجة متواصلة من جرائم القتل، وسط اتهامات متكررة لشرطة الاحتلال بالتقاعس عن مواجهة الجريمة المنظمة، رغم التزايد المستمر في أعداد الضحايا وتكرار حوادث إطلاق النار بشكل شبه يومي.

المصدر / فلسطين أون لاين