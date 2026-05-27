الاحتلال يمنع أهالي الشهداء من زيارة مقبرة مخيم جنين في أول أيام عيد الأضحى

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، أهالي الشهداء من الوصول إلى مقبرة شهداء مخيم جنين، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضتها على محيط المخيم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الأهالي الذين حاولوا الوصول إلى المقبرة لزيارة قبور أبنائهم وإحياء طقوس العيد عند أضرحتهم.

حصار جنين

ويواصل الاحتلال فرض حصار مشدد على مخيم جنين، بعدما حوّله إلى منطقة عسكرية مغلقة عبر نصب البوابات الحديدية وإغلاق جميع مداخله، بالتزامن مع منع السكان أو أي شخص من الدخول إليه.

وكانت قوات الاحتلال قد هجّرت سكان المخيم بالكامل منذ بدء عدوانها الواسع عليه في الحادي والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2025، وسط استمرار العمليات العسكرية والتجريف والتدمير داخل المخيم ومحيطه.

