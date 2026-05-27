"الإعلامي الحكومي": الاحتلال ارتكب 3005 خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار خلال 227 يومًا

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وحتى اليوم، 3005 خروقات وانتهاكات جسيمة، وذلك على مدار 227 يوماً من سريان الاتفاق.

وأوضح المكتب، في بيان صحفي صدر الأربعاء، أن الانتهاكات الإسرائيلية تنوعت بين عمليات قصف واستهداف مباشر للمدنيين، ونسف مربعات سكنية كاملة، وإطلاق نار متكرر، إلى جانب تنفيذ توغلات داخل المناطق السكنية في قطاع غزة.

وأضاف البيان أن هذه الخروقات أسفرت عن استشهاد 910 مواطنين، وإصابة 2747 آخرين بجروح متفاوتة، فضلاً عن اختطاف واعتقال 82 مواطناً من قبل قوات الاحتلال.

وفي الجانب الإنساني، أشار المكتب إلى أن الاحتلال سمح بدخول 49,973 شاحنة مساعدات فقط إلى قطاع غزة، من أصل 135,600 شاحنة كان يفترض دخولها وفق الاتفاق، بنسبة التزام لم تتجاوز 36%.

كما بيّن أن عدد المسافرين الذين سُمح لهم بمغادرة القطاع بلغ 5,636 مسافراً فقط، من أصل 17 ألف مسافر، بنسبة التزام بلغت 34%، معتبراً أن ذلك يأتي في إطار سياسة التضييق المستمرة وعرقلة الحركة الإنسانية والتنقل.

وبحسب البيان، فإن هذه الأرقام تعكس استمرار الاحتلال في التنصل من التزاماته المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار، رغم التحذيرات المتواصلة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

