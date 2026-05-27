شهيدة جديدة ترفع حصيلة ضحايا قصف حي الرمال إلى أربعة

27 مايو 2026 . الساعة 07:45 بتوقيت القدس
بناية حي الرمال المستهدفة

استشهدت المواطنة هداية البطريخي، الليلة الماضية، متأثرة بجراحها الخطيرة التي أُصيبت بها جراء قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس واستهدف بناية سكنية غرب مدينة غزة.

وباستشهاد البطريخي، ارتفعت حصيلة ضحايا الغارة التي استهدفت منطقة مكتظة بالمواطنين قرب مسجد الكنز في حي الرمال، قبيل عيد الأضحى المبارك، إلى أربعة شهداء، بينهم امرأتان، إلى جانب إصابة خمسة مواطنين بجروح متفاوتة.

وكان القصف قد طال محيطًا مدنيًا يعجّ بالسكان والمتسوقين عشية العيد، ما تسبب بحالة من الهلع والدمار في المنطقة، وسط استمرار الغارات والاستهدافات الإسرائيلية لمناطق متفرقة من قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

3005 خرق

وفي سياق متصل، أظهرت معطيات ميدانية أن قوات الاحتلال ارتكبت، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وحتى اليوم، وعلى مدار 227 يومًا، ما مجموعه 3005 خروقات وانتهاكات جسيمة للاتفاق.

 

وتنوعت هذه الانتهاكات بين عمليات قصف جوي ومدفعي، واستهداف مباشر للمدنيين، ونسف مربعات سكنية كاملة، وإطلاق نار متكرر تجاه المناطق المأهولة، إضافة إلى تنفيذ توغلات عسكرية داخل الأحياء السكنية في عدد من مناطق قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
