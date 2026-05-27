140 ألف مصل يحيون عيد الأضحى في الأقصى رغم قيود الاحتلال وتشديداته

أدى نحو 140 ألف مصل، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مداخل القدس القديمة وأبواب المسجد.

وصدحت تكبيرات العيد في باحات الأقصى مع ساعات الصباح الأولى، فيما توافدت حشود كبيرة من الفلسطينيين إلى المسجد لإحياء شعائر العيد، وسط أجواء روحانية مميزة وتضييقات متواصلة أعاقت وصول الآلاف.

وامتلأت ساحات المسجد بالمصلين الذين انتشروا منذ ساعات الفجر، بينما عملت لجان النظام التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية على تنظيم حركة الدخول والخروج داخل باحات الأقصى.

وفي المقابل، كثفت قوات الاحتلال انتشارها العسكري في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة، ونصبت الحواجز الحديدية وفرضت قيودًا مشددة على دخول المصلين، تزامنًا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.































المصدر / فلسطين أون لاين