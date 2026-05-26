اعتقالات واقتحامات واسعة في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، خمسة مواطنين من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، عقب اقتحام عدة أحياء ومداهمة منازل المواطنين وتفتيشها.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت مناطق متفرقة من المدينة، وداهمت عدداً من المنازل وعاثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل كلاً من: محمد البلديسي من شارع التعاون، وبهجت أسعد من شارع المريج، ومعتز الأغبر من حارة القيسارية في البلدة القديمة، وعزام أبو زنط من الجبل الجنوبي، والأسير المحرر عامر أبو صالحية من منطقة خلة الإيمان.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك بلدة بيتا جنوب نابلس، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها، دون أن يبلغ عن تسجيل اعتقالات.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وتمركزت في عدة مناطق، بينها سوق الحلال وساحة المهد، دون تنفيذ عمليات اعتقال.

وذكرت مصادر محلية أن مخابرات الاحتلال أجرت اتصالاً هاتفياً مع الشاب حبيب موسى دعبوب، وطلبت منه تسليم نفسه للتحقيق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة هندازة شرق بيت لحم، وداهمت منزل المواطن خضر السونو، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي محافظة سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم قرية فرخة، وداهمت عدداً كبيراً من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انتشرت في أحياء القرية، وأخضعت عدداً من المواطنين للتحقيق والاستجواب الميداني، فيما حوّلت أحد المنازل إلى مركز تحقيق ميداني واحتجزت داخله عدداً من المواطنين خلال عملية الاقتحام.

