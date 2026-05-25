انتحار جندي إسرائيلي بعد معاناته من اضطراب ما بعد الصدمة

أقدم جنديا في جيش الاحتلال الإسرائيلي على الانتحار بعد معاناة طويلة مع اضطراب ما بعد الصدمة، في ظل التداعيات النفسية المتفاقمة التي يعيشها الجنود الإسرائيليون منذ الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، اليوم الاثنين، أن الجندي أليكس ميلر، وهو جندي قتالي سابق في الجيش يبلغ من العمر 23 عامًا وينحدر من أصول أمريكية، لقي مصرعه مؤخرًا في حادثة يُرجح أنها انتحار، بعد معاناته من اضطراب ما بعد الصدمة المرتبط بخدمته العسكرية.

وبحسب بلدية مستوطنة "كاتسرين" في هضبة الجولان المحتلة، حيث تقيم عائلته، فقد أُصيب ميلر بجروح متوسطة في هجوم دهس بسيارة عام 2022 في الضفة الغربية المحتلة، أثناء خدمته في وحدة قتالية، وخضع لعملية تأهيل صعبة قبل أن يعود لاحقًا إلى الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال.

وعاد ميلر إلى الولايات المتحدة بعد تسريحه من الخدمة العسكرية، حيث كان يعمل حارس أمن.

وشهدت حالات الانتحار ومحاولات الانتحار بين جنود الجيش وقدامى المحاربين ارتفاعًا ملحوظًا منذ الإبادة الإسرائيلية على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والحروب اللاحقة في غزة ولبنان.

وبحسب تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية، فقد انتحر ما لا يقل عن 60 جنديًا من القوات العاملة والاحتياطية بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 ونيسان/أبريل من العام الجاري، بينهم عشرة جنود خلال هذا العام وحده.

وخلص تقرير نشره مركز أبحاث ومعلومات الكنيست (برلمان الاحتلال) في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى أن 279 جنديًا نشطًا حاولوا الانتحار بين كانون الثاني/يناير 2024 وتموز/يوليو 2025.

وأشار التقرير إلى أن الجنود المقاتلين شكّلوا 78 بالمئة من جميع حالات الانتحار في "إسرائيل" خلال عام 2024، في ارتفاع حاد مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تراوحت النسبة آنذاك بين 42 و45 بالمئة.

أما بالنسبة للجنود السابقين، فقد توصلت لجنة تابعة للاحتلال، في آب/أغسطس 2025، إلى أن 15 جنديًا سابقًا انتحروا بسبب تداعيات خدمتهم العسكرية منذ بداية الحرب.

ووفق مصادر عبرية فإن "معظم حالات الانتحار الأخيرة بين الجنود والمحاربين القدامى ارتبطت بالصدمات النفسية الناجمة عن الحرب المستمرة في غزة، بما في ذلك فترات الانتشار الطويلة في مناطق القتال، ومشاهدة مشاهد مروعة، وفقدان رفاق السلاح".

