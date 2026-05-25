رئيس أركان جيش الاحتلال يدعو لاستئناف مهاجمة بيروت

دعا رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير إلى استئناف مهاجمة العاصمة اللبنانية بيروت، بداعي الرد على هجمات حزب الله بطائرات مسيّرة مفخخة.

ويرد الحزب بهذه الهجمات على خروقات "إسرائيل" الدموية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 17 أبريل/ نيسان والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز.

والاثنين، نقلت هيئة البث الرسمية عن زامير قوله خلال اجتماع أمني مصغر الأحد: “يجب مهاجمة بيروت، ردا على تهديد مسيّرات حزب الله المتفجرة”.

وأوقفت "إسرائيل" في أبريل هجماتها على بيروت، استجابة لطلب واشنطن في ظل مفاوضاتها مع طهران لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

لكن في 6 مايو/أيار اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي قائد “قوة الرضوان” التابعة لحزب الله أحمد بلوط في غارة جوية على بيروت.

وبوتيرة يومية، يعلن جيش الاحتلال عن مقتل وإصابة عسكريين في جنوبي لبنان، نتيجة إطلاق حزب الله مسيرات مفخخة.

وقالت هيئة البث الرسمية، الاثنين، إن 11 عسكريا قتلوا في جنوبي لبنان، منذ وقف إطلاق النار في 17 أبريل، بينهم 6 قتلوا بمسيرات مفخخة.

وصباح الاثنين، قتل جيش الاحتلال ثلاثة لبنانيين وأنذر بإخلاء 10 قرى في جنوب وشرق البلاد.

