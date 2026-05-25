مسؤول في حزب الله: نملك مزيدا من المفاجآت بعد سلاح المحلقات

25 مايو 2026 . الساعة 13:09 بتوقيت القدس
المسرات الانقضاضية باتت تشكل معضلة تؤرق جيش الاحتلال

أكد عضو المجلس السياسي في حزب الله الحاج وفيق صفا، أن المقاومة ما زالت تملك مزيدا من المفاجآت بعد سلاح المحلقات،  مشيرا إلى أن هذا ما سيدفع العدو للانسحاب من لبنان.

وقال صفا في تصريح لـ”إذاعة النور” اللبنانية نشرته الاثنين: "لن يكون هناك اتفاق إن لم يكن لبنان مشمولا به، وهو ما أبلغنا به وأبلغت به إسلام آباد والأمريكيون".

وأضاف أن “رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو فشل بعد أن عجز عن تحقيق أهدافه في لبنان، ومأزقه في الداخل الصهيوني كبير”.

وأشار إلى أنه "لن يأتي اليوم الذي تصطدم فيه المقاومة مع الجيش، الذي يحمل عقيدة وطنية، وهو أعلن مرارا أنه ليس بوارد الاصطدام مع أي مكون داخلي".

واعتبر أن "ذهاب السلطة إلى التفاوض المباشر شكل مكسبا لـ”إسرائيل” وأمريكا وفشلا لها، فهي لم تكن على قدر الأمانة ولم تستفد من قوة المقاومة في مواجهة "إسرائيل"، بل وقعت تحت الضغط الأمريكي الإسرائيلي، ونراها اليوم عاجزة".

المصدر / وكالات
