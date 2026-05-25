جمعية أهلية: الأضاحي تغيب عن غزة للعام الثالث وسط ارتفاع الأسعار وشح الأغنام

قال مدير جمعية "أحباء فلسطين للتنمية المجتمعية" في غزة، وسيم الوادية، إن مشهد الأضاحي يغيب عن قطاع غزة للعام الثالث على التوالي، في ظل النقص الحاد في أعداد الأغنام المحلية وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق.

وأوضح الوادية في تصريح صحفي، الإثنين، أن سعر الأضحية الواحدة وصل إلى نحو 5 آلاف دولار، الأمر الذي يجعل شراءها خارج قدرة معظم سكان القطاع، في ظل الظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة.

وأضاف أن عدداً محدوداً من المؤسسات الدولية تمكن من توفير نحو 10 أضاحٍ فقط لتوزيعها على السكان.

وأشار إلى أن الكميات المتاحة لا تلبي الاحتياجات المتزايدة للأهالي في القطاع وكذلك أسعارها المرتفعة.

وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارا خانقا على قطاع غزة، وقيودا مشددة على المعابر، بالتزامن مع استمرارها في العدوان العسكري على القطاع منذ أكثر من عامين ونصف.

