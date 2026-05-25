فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تفاصيل حذف السعودية بيانا مشتركا يدين افتتاح سفارة لـ"أرض الصومال" بالقدس

شهيد وإصابتان في خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار بغزة

صلاح يودع ليفربول بالدموع في ظهوره الأخير على ملعب أنفيلد

منذ 7 أشهر.. طفلة غزة عالقة بين المرض وجهاز معطل

قصف المنازل والشرطة بغزة يتصاعد وباحث عسكري يوضح أهداف الاحتلال

علاء البطة يكشف تفاصيل خذلان المؤسسات الدولية

العيد تحت الحرب.. خيام غزة تئنّ بوجع الناجين

"4 أيام من الجحيم".. نشطاء أستراليون يكشفون تفاصيل مروعة عن احتجازهم لدى الاحتلال

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة ويستولي على معدات بالأغوار

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بانفجار مسيرة مفخخة جنوبي لبنان

تفاصيل حذف السعودية بيانا مشتركا يدين افتتاح سفارة لـ"أرض الصومال" بالقدس

25 مايو 2026 . الساعة 10:43 بتوقيت القدس
...
أرشيفية

حذفت وزارة الخارجية السعودية، بياناً مشتركاً يدين إعلان إقليم "أرض الصومال" افتتاح سفارة له في مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد ساعات من نشره على منصاتها الرسمية.

وأزيل البيان من حسابات الوزارة على مختلف المنصات الإلكترونية، بما في ذلك منصة "إكس" والموقع الرسمي للوزارة، دون صدور توضيح رسمي بشأن أسباب الحذف.

14 دولة

وكان البيان المشترك قد صدر بمشاركة وزراء خارجية 14 دولة عربية وإسلامية، بينها السعودية ومصر وقطر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا وجيبوتي والصومال وفلسطين وسلطنة عمان والسودان واليمن ولبنان وموريتانيا، حيث أدان بأشد العبارات خطوة افتتاح سفارة لـ"أرض الصومال" في القدس المحتلة.

واعتبرت الدول الموقعة أن الخطوة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومساساً بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.

وأكد البيان رفض أي إجراءات أو خطوات تهدف إلى منح شرعية لتمثيلات دبلوماسية في القدس المحتلة، مجدداً التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما قراري مجلس الأمن 242 و478.

سفارة في القدس

وكان سفير "أرض الصومال" لدى الاحتلال الإسرائيلي، محمد حاجي، أعلن في 19 أيار/ مايو الجاري، أن الإقليم يعتزم افتتاح سفارته في مدينة القدس، لتكون أول سفارة له في أي دولة حول العالم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مذكرة لـ50 سفارة #إفطار تطبيعي #تجار البلدة القديمة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة