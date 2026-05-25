تفاصيل حذف السعودية بيانا مشتركا يدين افتتاح سفارة لـ"أرض الصومال" بالقدس

حذفت وزارة الخارجية السعودية، بياناً مشتركاً يدين إعلان إقليم "أرض الصومال" افتتاح سفارة له في مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد ساعات من نشره على منصاتها الرسمية.

وأزيل البيان من حسابات الوزارة على مختلف المنصات الإلكترونية، بما في ذلك منصة "إكس" والموقع الرسمي للوزارة، دون صدور توضيح رسمي بشأن أسباب الحذف.

14 دولة

وكان البيان المشترك قد صدر بمشاركة وزراء خارجية 14 دولة عربية وإسلامية، بينها السعودية ومصر وقطر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا وجيبوتي والصومال وفلسطين وسلطنة عمان والسودان واليمن ولبنان وموريتانيا، حيث أدان بأشد العبارات خطوة افتتاح سفارة لـ"أرض الصومال" في القدس المحتلة.

واعتبرت الدول الموقعة أن الخطوة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومساساً بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.

وأكد البيان رفض أي إجراءات أو خطوات تهدف إلى منح شرعية لتمثيلات دبلوماسية في القدس المحتلة، مجدداً التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما قراري مجلس الأمن 242 و478.

سفارة في القدس

وكان سفير "أرض الصومال" لدى الاحتلال الإسرائيلي، محمد حاجي، أعلن في 19 أيار/ مايو الجاري، أن الإقليم يعتزم افتتاح سفارته في مدينة القدس، لتكون أول سفارة له في أي دولة حول العالم.

