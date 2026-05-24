بالأسماء.. الاحتلال يُفرج عن أسيرين من غزة

24 مايو 2026 . الساعة 19:02 بتوقيت القدس
أفرجت سلطات الاحتلال، مساء الأحد، عن أسيرين من غزة، بعد قضائهما فترات اعتقال متفاوتة داخل سجونها.

وأفادت مصدر صحفية بأن الأسيرين المُفرج عنهما وصلا مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، وهما: ياسر خليل محمد نصار (56 عاماً) من سكان بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وأحمد شحادة عبد الله زعرب (27 عاماً) من سكان خان يونس جنوبي القطاع.

وكان الصليب الأحمر قد أعلن في وقت سابق من اليوم أنه سهّل مهمة نقل أسيرين من سجون الاحتلال إلى قطاع غزة.

يشار إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ (9400) أسير وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

المصدر / فلسطين أون لاين
