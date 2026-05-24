روسيا تشنّ هجومها الأعنف على كييف بصاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي

شنّت روسيا، فجر الأحد، واحدًا من أعنف الهجمات على العاصمة الأوكرانية كييف منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من أربع سنوات، مستخدمة مئات الطائرات المسيّرة وقرابة 90 صاروخًا، من بينها صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي الذي يُعد قادراً على حمل رأس نووية، ويصل مداه إلى آلاف الكيلو مترات.

وأفادت السلطات الأوكرانية بمقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 80، إلى جانب أضرار واسعة لحقت بعشرات المباني السكنية وعدد من المدارس، فيما وصف رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو الليلة بأنها "مروعة"، مؤكداً استمرار فرق الإنقاذ في إخماد الحرائق ورفع الأنقاض.



وأوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الضربة بالصاروخ فرط الصوتي أصابت مدينة بيلا تسيركفا جنوب كييف بنحو 64 كيلومتراً، مشدداً على أن الهجوم "يجب ألا يمر دون عواقب" داعياً الولايات المتحدة وأوروبا لاتخاذ "إجراءات حاسمة".

وأشار سلاح الجو الأوكراني إلى أن الهجوم استهدف أيضاً منشآت تتعلّق بإمدادات المياه، بينما قالت موسكو إن الضربات جاءت رداً على هجمات أوكرانية داخل الأراضي الروسية، مؤكدة أنها أصابت "منشآت عسكرية" فقط، وهو ما تنفيه كييف.

وشهدت كييف سلسلة انفجارات متتالية بعد منتصف الليل، فيما تسبّب الضغط الانفجاري في تحطيم نوافذ مبنى وزارة الخارجية وأضرار بساحة الاستقلال التاريخية، في وقت تواصل السلطات تقييم حجم الخسائر.

