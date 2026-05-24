فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تعرف على تفاصيلها.. القسام تنشر رسالة القائد عز الدين الحداد

منذ بدء العدوان.. ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في لبنان إلى 55

منذ بداية العام.. ارتفاع حصيلة جرائم القتل في الداخل المحتل لـ 106

الحجاج يواصلون طواف القدوم في الحرم المكي عشية بدء مناسك الحج

روسيا تشنّ هجومها الأعنف على كييف بصاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي

مستوطنون يقطعون أكثر من 40 شجرة زيتون شرق سلفيت

تقرير: ترامب يرفض الرد على اتصالات نتنياهو للتحدث معه

هيئة البترول: دخول 5 شاحنات غاز طهي إلى القطاع

حزب الله يعلن عن 7 هجمات ضد آليات وجنود إسرائيليين جنوبي لبنان

19 دولة إسلامية ترفض اعتزام "أرض الصومال" افتتاح سفارة في القدس المحتلة

روسيا تشنّ هجومها الأعنف على كييف بصاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي

24 مايو 2026 . الساعة 17:11 بتوقيت القدس
...
صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي يُحمل رؤوسًا نووية ويصل مداه إلى آلاف الكيلو مترات

شنّت روسيا، فجر الأحد، واحدًا من أعنف الهجمات على العاصمة الأوكرانية كييف منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من أربع سنوات، مستخدمة مئات الطائرات المسيّرة وقرابة 90 صاروخًا، من بينها صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي الذي يُعد قادراً على حمل رأس نووية، ويصل مداه إلى آلاف الكيلو مترات.

وأفادت السلطات الأوكرانية بمقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 80، إلى جانب أضرار واسعة لحقت بعشرات المباني السكنية وعدد من المدارس، فيما وصف رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو الليلة بأنها "مروعة"، مؤكداً استمرار فرق الإنقاذ في إخماد الحرائق ورفع الأنقاض.

a44d49c0-ee23-11f0-9e4e-8fa7348517e6-file-1768049729623-961794394.webp
وأوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الضربة بالصاروخ فرط الصوتي أصابت مدينة بيلا تسيركفا جنوب كييف بنحو 64 كيلومتراً، مشدداً على أن الهجوم "يجب ألا يمر دون عواقب" داعياً الولايات المتحدة وأوروبا لاتخاذ "إجراءات حاسمة".

وأشار سلاح الجو الأوكراني إلى أن الهجوم استهدف أيضاً منشآت تتعلّق بإمدادات المياه، بينما قالت موسكو إن الضربات جاءت رداً على هجمات أوكرانية داخل الأراضي الروسية، مؤكدة أنها أصابت "منشآت عسكرية" فقط، وهو ما تنفيه كييف.

وشهدت كييف سلسلة انفجارات متتالية بعد منتصف الليل، فيما تسبّب الضغط الانفجاري في تحطيم نوافذ مبنى وزارة الخارجية وأضرار بساحة الاستقلال التاريخية، في وقت تواصل السلطات تقييم حجم الخسائر.

المصدر / وكالات
#روسيا #أوكرانيا #الحرب الروسية الأوكرانية #أوريشنيك

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة