معاريف: نتنياهو متمسك بقانون التجنيد للحفاظ على تحالفه مع الحريديم

قالت صحيفة معاريف العبرية، نقلًا عن محلل إسرائيلي، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يواصل معركته السياسية من أجل تمرير قانون التجنيد.

وأوضح المحلل للصحيفة، صباح الأحد، أن ذلك يأتي إدراكًا من نتنياهو بأن إقرار القانون يشكل ضمانة لبقاء كتلة اليمين الحاكمة.

وأضاف أن نتنياهو مستعد لتحمل “الثمن الجماهيري” المترتب على القانون، مقابل الحفاظ على تماسك الائتلاف الحكومي واستمرار التحالف مع الأحزاب الحريدية.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة يعتبر تمرير القانون خطوة أساسية لضمان استقرار حكومته ومنع تفكك معسكر اليمين في ظل تصاعد الخلافات الداخلية داخل 'إسرائيل".

المصدر / فلسطين أون لاين