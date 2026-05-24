فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

معاريف: نتنياهو متمسك بقانون التجنيد للحفاظ على تحالفه مع الحريديم

وكالة تسنيم تكشف تفاصيل مسودة ورقة التفاهم الأمريكية الإيرانية

42% من حوادث التجويع في العالم سُجلت في غزة

هانتر بايدن يتهم شخصيات مرتبطة بالاحتلال بالوقوف وراء مزاعم فساد عائلته

عيد الأضحى بلا أب.. كلمات الأسير شويدح تعانق وجع عائلته التي يفتك بها الغياب

من بين الخيام والوجع.. نساء غزة ينسجن خيوط الحياة لإعالة أطفالهن

أكسيوس: واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار

استشهاد زوجين وطفلهما الرضيع في غارة إسرائيلية على وسط غزة

اعتقالات واقتحامات واعتداءات للمستوطنين في عدة مناطق بالضفة الغربية

أبو ستيتة: حرمان آلاف الفلسطينيين في غزة من الحج للعام الثالث

معاريف: نتنياهو متمسك بقانون التجنيد للحفاظ على تحالفه مع الحريديم

24 مايو 2026 . الساعة 11:41 بتوقيت القدس
...
بنيامين نتنياهو

 قالت صحيفة معاريف العبرية، نقلًا عن محلل إسرائيلي، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يواصل معركته السياسية من أجل تمرير قانون التجنيد.

وأوضح المحلل للصحيفة، صباح الأحد، أن ذلك يأتي إدراكًا من نتنياهو بأن إقرار القانون يشكل ضمانة لبقاء كتلة اليمين الحاكمة.

وأضاف أن نتنياهو مستعد لتحمل “الثمن الجماهيري” المترتب على القانون، مقابل الحفاظ على تماسك الائتلاف الحكومي واستمرار التحالف مع الأحزاب الحريدية.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة يعتبر تمرير القانون خطوة أساسية لضمان استقرار حكومته ومنع تفكك معسكر اليمين في ظل تصاعد الخلافات الداخلية داخل 'إسرائيل".

المصدر / فلسطين أون لاين
#حكومة اليمين الإسرائيلي #انتخابات الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة