أبو ستيتة: حرمان آلاف الفلسطينيين في غزة من الحج للعام الثالث

24 مايو 2026 . الساعة 11:02 بتوقيت القدس
غزيون في وقفة احتجاج على حرمانهم من شعيرة الحج

قال مدير عام الحج والعمرة في قطاع غزة، رامي أبو ستيتة، إن آلاف الفلسطينيين حُرموا من أداء فريضة الحج للعام الثالث على التوالي، بسبب استمرار إغلاق المعابر ومنع السفر من القطاع.

وأوضح أبو ستيتة أن حصة قطاع غزة السنوية من الحج تبلغ 2508 حجاج، ما يعني حرمان أكثر من 7500 فلسطيني من أداء الفريضة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وأضاف أن 2473 من أهالي غزة اجتازوا قرعة الحج منذ عام 2023، إلا أنهم ما زالوا بانتظار السماح لهم بالسفر، مشيرًا إلى أن 71 منهم توفوا قبل أداء المناسك، سواء نتيجة القصف الإسرائيلي أو الوفاة الطبيعية.

وأكد أن الجهود الرامية إلى تمكين حجاج غزة من السفر ما تزال تصطدم باستمرار إغلاق الاحتلال لمعبر رفح، وقصر السماح بالمغادرة على أعداد محدودة من المرضى والجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين
