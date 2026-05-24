غارات إسرائيلية متواصلة على جنوب لبنان وسط خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر وصباح الأحد، شنّ غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق عدة في جنوب لبنان، ما أسفر عن دمار واسع في المباني السكنية والمنشآت التجارية والطبية، في ظل استمرار خروقات وقف إطلاق النار الساري منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي.

وأفادت مصادر لبنانية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت بلدات حبوش وكفررمان وتول ومدينة النبطية بسلسلة غارات متتالية، كما طالت غارات أخرى محيط دوار ومرج حاروف، متسببة بأضرار كبيرة في عشرات المحال التجارية والمطاعم والمؤسسات.

كما استهدفت غارة إسرائيلية مركز الدفاع المدني الإقليمي في النبطية، ما أدى إلى تدمير المبنى بشكل كامل، إضافة إلى تضرر عدد من الآليات والمعدات التابعة للمركز.

وكانت الهجمات الإسرائيلية، أمس السبت، قد أسفرت عن مقتل 16 شخصًا وإصابة 33 آخرين على الأقل، جراء نحو 40 هجومًا توزعت بين غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في جنوب وشرق لبنان.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ 12 عملية عسكرية قال إنها جاءت ردًا على “خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار”، موضحًا أنها شملت استهداف مواقع وآليات ومنصات “القبة الحديدية” وأجهزة تشويش وطائرات مسيّرة إسرائيلية.

