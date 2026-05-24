فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

معاريف: نتنياهو متمسك بقانون التجنيد للحفاظ على تحالفه مع الحريديم

وكالة تسنيم تكشف تفاصيل مسودة ورقة التفاهم الأمريكية الإيرانية

42% من حوادث التجويع في العالم سُجلت في غزة

هانتر بايدن يتهم شخصيات مرتبطة بالاحتلال بالوقوف وراء مزاعم فساد عائلته

عيد الأضحى بلا أب.. كلمات الأسير شويدح تعانق وجع عائلته التي يفتك بها الغياب

من بين الخيام والوجع.. نساء غزة ينسجن خيوط الحياة لإعالة أطفالهن

أكسيوس: واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار

استشهاد زوجين وطفلهما الرضيع في غارة إسرائيلية على وسط غزة

اعتقالات واقتحامات واعتداءات للمستوطنين في عدة مناطق بالضفة الغربية

أبو ستيتة: حرمان آلاف الفلسطينيين في غزة من الحج للعام الثالث

غارات إسرائيلية متواصلة على جنوب لبنان وسط خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار

24 مايو 2026 . الساعة 10:39 بتوقيت القدس
...
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أرشيف)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر وصباح الأحد، شنّ غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق عدة في جنوب لبنان، ما أسفر عن دمار واسع في المباني السكنية والمنشآت التجارية والطبية، في ظل استمرار خروقات وقف إطلاق النار الساري منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي.

وأفادت مصادر لبنانية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت بلدات حبوش وكفررمان وتول ومدينة النبطية بسلسلة غارات متتالية، كما طالت غارات أخرى محيط دوار ومرج حاروف، متسببة بأضرار كبيرة في عشرات المحال التجارية والمطاعم والمؤسسات.

كما استهدفت غارة إسرائيلية مركز الدفاع المدني الإقليمي في النبطية، ما أدى إلى تدمير المبنى بشكل كامل، إضافة إلى تضرر عدد من الآليات والمعدات التابعة للمركز.

وكانت الهجمات الإسرائيلية، أمس السبت، قد أسفرت عن مقتل 16 شخصًا وإصابة 33 آخرين على الأقل، جراء نحو 40 هجومًا توزعت بين غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في جنوب وشرق لبنان.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ 12 عملية عسكرية قال إنها جاءت ردًا على “خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار”، موضحًا أنها شملت استهداف مواقع وآليات ومنصات “القبة الحديدية” وأجهزة تشويش وطائرات مسيّرة إسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#منظمة التحرير في لبنان #قصف مخيم عين الحلوة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة