فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

معاريف: نتنياهو متمسك بقانون التجنيد للحفاظ على تحالفه مع الحريديم

وكالة تسنيم تكشف تفاصيل مسودة ورقة التفاهم الأمريكية الإيرانية

42% من حوادث التجويع في العالم سُجلت في غزة

هانتر بايدن يتهم شخصيات مرتبطة بالاحتلال بالوقوف وراء مزاعم فساد عائلته

عيد الأضحى بلا أب.. كلمات الأسير شويدح تعانق وجع عائلته التي يفتك بها الغياب

من بين الخيام والوجع.. نساء غزة ينسجن خيوط الحياة لإعالة أطفالهن

أكسيوس: واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار

استشهاد زوجين وطفلهما الرضيع في غارة إسرائيلية على وسط غزة

اعتقالات واقتحامات واعتداءات للمستوطنين في عدة مناطق بالضفة الغربية

أبو ستيتة: حرمان آلاف الفلسطينيين في غزة من الحج للعام الثالث

هانتر بايدن يتهم شخصيات مرتبطة بالاحتلال بالوقوف وراء مزاعم فساد عائلته

24 مايو 2026 . الساعة 10:25 بتوقيت القدس
...
الرئيس الأمريكي السابق ونجله

اتهم نجل الرئيس الأمريكي السابق بايدن، شخصيات مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي بالوقوف وراء مزاعم الفساد والرشوة التي طالت والده الرئيس الأمريكي السابق وعائلته.

وقال هانتر بايدن، خلال مقابلة مع إعلامية، إن “غال لوف وألكسندر سميرنوف كانا وراء الادعاءات ضد العائلة”، مشيرًا إلى أن لوف ضابط سابق في جيش الاحتلال ويقيم هناك، بينما وصف سميرنوف بأنه “عميل استخبارات معروف لدى الاحتلال”.

وأضاف بايدن: “أعتقد أننا جميعًا نتفق على ضرورة وقف المجازر الجماعية التي تُرتكب بحق سكان غزة”.

وتابع: بغض النظر عن الرأي في سياسة والدي تجاه هذه القضية، هناك أمر واحد لم يفعله، وهو إعطاء الضوء الأخضر لتحويل غزة إلى ملعب غولف لدونالد ترامب، مع جاريد كوشنر كمطور رئيسي بأموال سعودية تبلغ 4 مليارات دولار”.

المصدر / وكالات
#غزة #مناظرة بايدن ترامب #مناظرة ترامب بايدن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة