هانتر بايدن يتهم شخصيات مرتبطة بالاحتلال بالوقوف وراء مزاعم فساد عائلته

اتهم نجل الرئيس الأمريكي السابق بايدن، شخصيات مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي بالوقوف وراء مزاعم الفساد والرشوة التي طالت والده الرئيس الأمريكي السابق وعائلته.

وقال هانتر بايدن، خلال مقابلة مع إعلامية، إن “غال لوف وألكسندر سميرنوف كانا وراء الادعاءات ضد العائلة”، مشيرًا إلى أن لوف ضابط سابق في جيش الاحتلال ويقيم هناك، بينما وصف سميرنوف بأنه “عميل استخبارات معروف لدى الاحتلال”.

وأضاف بايدن: “أعتقد أننا جميعًا نتفق على ضرورة وقف المجازر الجماعية التي تُرتكب بحق سكان غزة”.

وتابع: بغض النظر عن الرأي في سياسة والدي تجاه هذه القضية، هناك أمر واحد لم يفعله، وهو إعطاء الضوء الأخضر لتحويل غزة إلى ملعب غولف لدونالد ترامب، مع جاريد كوشنر كمطور رئيسي بأموال سعودية تبلغ 4 مليارات دولار”.

المصدر / وكالات