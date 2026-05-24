وكالة فارس: تصريحات ترامب بشأن مضيق هرمز لا تمس للواقع بصلة

24 مايو 2026 . الساعة 10:04 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف

قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية إن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن عودة مضيق هرمز إلى وضعه السابق والاستعداد لتوقيع اتفاق مع إيران “لا تعكس الواقع”، مؤكدة أن أي تفاهم محتمل لن يغيّر من سيطرة طهران على إدارة المضيق.

وأضافت الوكالة، في تقرير نشرته مساء السبت، أن آخر النصوص المتبادلة بين الجانبين تشير إلى أن مضيق هرمز سيبقى تحت إدارة إيران، حتى في حال التوصل إلى اتفاق، موضحة أن موافقة طهران على عودة عدد السفن العابرة إلى المستويات التي كانت قائمة قبل الحرب “لا تعني استعادة العبور الحر كما كان سابقًا”.

وأشارت إلى أن إدارة المضيق، بما يشمل تحديد المسارات وأوقات العبور وآليات التنقل وإصدار التصاريح، ستظل “حكرًا بيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأكدت فارس أن ما أعلنه ترامب عبر منصة “تروث سوشال” بشأن الملف “ناقص وغير مطابق للواقع”، لافتة إلى أن إيران لم تقدم أي تعهد يتعلق ببرنامجها النووي، رغم إعلان ترامب سابقًا أن التفاوض حول هذا الملف شرط أساسي لأي اتفاق محتمل.

وذكرت الوكالة أن الملف النووي الإيراني “لم يُطرح أساسًا للنقاش في هذه المرحلة”، مضيفة أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا طهران، عبر رسائل متعددة، بأن تصريحات ترامب تحمل طابعًا دعائيًا موجهًا للاستهلاك الإعلامي الداخلي في الولايات المتحدة، داعين إلى عدم التعويل عليها.

المصدر / فلسطين أون لاين/ وكالات
