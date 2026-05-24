اعتقالات واقتحامات واعتداءات للمستوطنين في عدة مناطق بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمة منازل ومحال تجارية، فيما واصل مستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم.

ففي مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبود نوفل وجواد نوفل، وكلاهما في العشرينات من العمر، عقب مداهمة محل تجاري يعملان فيه بحي النقار شمال المدينة.

وفي بلدة طمون جنوب شرق طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الطفلة علا عبد الناصر طالب قطيشات (16 عاما)، بعد اقتحام منزل ذويها خلال مداهمة البلدة فجرا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات بيتا وجماعين وأوصرين جنوب نابلس، حيث داهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها.

وفي سياق اعتداءات المستوطنين، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة قرب بلدة عورتا، ما أدى إلى إلحاق أضرار بعدد منها.

وفي محافظة بيت لحم، واصل مستوطنون اعتداءاتهم على مقبرة قريتي كيسان والرشايدة شرق المحافظة، حيث دمروا شواهد خمسة قبور للمرة الثانية خلال أيام.

وأفادت مصادر محلية بأن المقبرة تضم أكثر من ألفي قبر وثلاثة آبار مياه ومصلى، مشيرة إلى أن المستوطنين حاولوا منع أهالي الرشايدة من دفن جثمان طفلة، إلا أن المواطنين تصدوا لهم وأفشلوا محاولتهم.

