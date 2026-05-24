طقس فلسطين: أجواء صافية ومعتدلة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، الأحد، صافياً بوجه عام، معتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف، باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غد الإثنين، صافياً بوجه عام، معتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صافً معتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صافً معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

