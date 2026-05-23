نعيم: المفاوضات الجادّة لا تُدار عبر وسائل الإعلام

قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس، د. باسم نعيم، إن الحركة تستهجن نشر المبعوث الأممي السابق ما وصفها بـ”خارطة الطريق” الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي لوقف الحرب على قطاع غزة، والتي قال إنها سُلّمت للفصائل الفلسطينية بهدف الضغط على الوفد المفاوض.

وأوضح نعيم، في تصريحات صحفية، السبت، أن “المفاوضات الجادّة لا تُدار عبر وسائل الإعلام”، معتبراً أن نشر الوثيقة يهدف إلى خلق جبهة شعبية ضاغطة للتنفيذ، من خلال “تزييف حقيقة الخريطة وتجاوزاتها للخطة الأصلية وما تحمله من مآلات خطيرة”.

وأكد أن حركة حماس ما تزال متمسكة بالمفاوضات ومعنية بتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق، “لكن ليس بطريقة انتقائية أو وفق قراءة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للاتفاق”.

وشدد نعيم على أن الحركة والفصائل الفلسطينية تعتبر أن “ملف السلاح مرتبط بوجود الاحتلال وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة بكل أشكالها”، مؤكداً أن هذا الحق “أصيل لكل الشعوب الواقعة تحت الاحتلال”.

